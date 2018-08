Stiri pe aceeasi tema

- MAE a reactionat, joi, la declaratiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, sustinand ca este inacceptabila orice asociere intre cetatenii unei tari si un fenomen infractional.

- ''Referitor la comunicatul Dumneavoastra prin care somati Romania si Bulgaria sa ia masuri pentru limitarea migratiei 'sclavilor' in Italia, va reamintim ca cetatenii romani sunt exploatati in Italia. Asa incat, este de datoria Dumneavoastra sa ii ajutati pe angajatori sa respecte legislatia italiana…

- Insula spaniola Mallorca l-a declarat "persona non grata" pe teritoriul sau pe ministrul italian de interne Matteo Salvini, cunoscut pentru pozitia sa dura fata de migranti si romi, potrivit unei declaratii aprobate de catre parlamentul regional si anuntata de partidul radical de stanga Podemos, a scris…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini a afirmat ca nu are nici o problema cu anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea, o pozitie în total dezacord cu politica oficiala a Uniunii Europene si a Statelor Unite ale Americii pe aceasta tema,

- Roberto Saviano il acuza pe Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, ca primește sprijinul mafie calabreze. Saviano, scriitor și jurnalist italian, spune ca lideri de top al organizației mafiote...

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…