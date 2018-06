Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a solicitat oficial Ambasadei Federației Ruse la București detalii suplimentare și clarificari cu privire la informațiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul Karinei Țurcan, care a fost reținuta la Moscova.”Ministerul Afacerilor Externe a solicitat…

- Romania va expulza un diplomat rus, dupa otravirea spionului Serghei Skripal. Autoritațile de la București au decis expulzarea unui diplomat rus, dupa otravirea spionului rus Serghei Skripal intr-un centru comercial din orașul Salisbury, aflat in Marea Britanie. Decizia este un act de solidaritate fața…