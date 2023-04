Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre persoanele care au murit la granita dintre Canada si SUA au cetatenie romana, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Ambasada Romaniei la Ottawa si Consulatul General al Romaniei la Montreal continua dialogul atat cu autoritatile locale canadiene, cat si cu rudele celor decedati…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru Germania, unde urmeaza sa aiba loc greve pe mai multe aeroporturi. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca luni,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, in data de 8 martie, va avea loc o greva nationala care va afecta transportul public in comun (feroviar, metrou, autobuz etc.). Potrivit MAE, cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei – Comunitatea Autonoma Andaluzia ca Asociatia Sindicala Andaluza (CCOO) si Uniunea Sindicala a controlorilor de trafic aerian (USCA) au anuntat, pentru zilele…

