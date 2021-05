Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Austria au revizuit condițiile de intrare in țara. Pot intra cei care au fie certificat de vaccinare impotriva COVID-19, unul care atesta vindecarea de boala ori un test PCR sau antigen cu rezultat negativ la Covid-19 efectuat cu 72/48 de ore inainte. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021, ora 06.00 si se aplica pana la data de 24 mai 2021, ora 06.00.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile bulgare au revizuit, in seara zilei de 29 aprilie 2021, conditiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID 19. Noile masuri intra in vigoare la data de 1 mai 2021 si se aplica pana la data de 31 mai 2021.Astfel, potrivit…

- Autoritațile elene au revizuit condițiile de intrare in Grecia, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare luni și se aplica pana la data de 26 aprilie. Condițiile sunt: test PCR ne...