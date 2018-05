Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite condamna ocuparea de catre Rusia a teritoriilor din Georgia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de stat, Mike Pompeo, în cadrul unei conferinte de presa sustinuta în Washington în comun cu premierul de la Tbilisi, Ghiorghi Kvirikasvili. Oficialul american…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a promis, luni, ca Washingtonul va suplimenta sprijinul acordat Georgiei, atat in plan economic cat si al securitatii, si a cerut Rusiei sa-si retraga trupele din regiunile Abhazia si Osetia de Sud, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe condamna din nou in mod ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, comiterea unor asemenea acte neavand nicio justificare, si pledeaza pentru tragerea la raspundere, in urma anchetei, a persoanelor vinovate de comiterea unui asemenea act.…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna in cei mai fermi termeni atacurile cu rachete balistice asupra teritoriului saudit, care au avut loc la 25 și 26 martie 2018 și care s-a soldat cu victime și cu distrugeri materiale.Ministerul Afacerilor Externe respinge categoric orice forma de violența…

- Rusia a lansat, luni, exerciții militare de rachete și artilerie in mai multe regiuni, inclusiv in autoproclamatele Abhazia, Osetia de Sud, Crimeea și regiunile adiacente frontierei ucrainene, anunta agențiile ruse de știri cu referire la serviciul de presa al Districtului Militar Sud. Armata rusa afirma…

- NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta la aderare, un statut pe care îl au deja Georgia, Macedonia si Bosnia-Hertegovina. Macedonia si Bosnia-Hetegovina sunt în acest moment singurele tari aspirante care au un Plan de Actiune. Într-o declaratie de presa din…

- Despre Georgia am invatat destul de mult in facultate la geopolitica, mai ales despre conflictele cu Rusia pentru regiunile separatiste Abhazia si Osetia de Sud. Nicio carte de profil nu te pregateste insa pentru frumusetea culmilor muntilor Caucaz care se inalta amenintatoare catre cer.

- Amenintarea lui Vladimir Putin cu noile tipuri de armament pe care le-ar detine Rusia poate insemna si ca presedintele rus reprezinta un pericol direct pentru tarile vecine, dar si ca acesta se foloseste de un truc, pentru a-si intari politica interna, intr-o regiune in care prabusirea fostului imperiu…