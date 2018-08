Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima regretul si condamna ferm orice gesturi cu tenta antisemita, referitor la actul savarsit asupra Casei Memoriale "Elie Wiesel" din Sighetu Marmatiei a laureatului Premiului Nobel pentru Pace si supravietuitor al Holocaustului, Elie Wiesel.Potrivit unui…

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania a solicitat administratorilor Casei memoriale "Elie Wiesel" din Sighetu Marmatiei - primaria si Muzeul Maramuresului -, precum si organelor judiciare si de ancheta "sa trateze cu maximum de responsabilitate" incidentul de vineri noapte.…

- Lucratorii din cadrul Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ) Maramures au demarat, sambata, o ancheta dupa ce in cursul noptii trecute, peretii fatadei Casei Memoriale "Elie Wiesel" din municipiul Sighetu Marmatiei au fost vandalizati cu trei inscrisuri antisemite, facute cel mai probabil cu spray…

- Casa memoriala din Sighetu Marmatiei a scriitorului Elie Wiesel a fost mazgalita cu vopsea roșie, in noaptea de vineri spre sambata, de autori necunoscuți, care au scris pe peretii exteriori ai imobilului mai multe mesaje antisemite. In prezent este in desfașurare o ancheta a politistilor si se fac…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a incheiat miercuri un acord de parteneriat cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" si cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, in scopul stabilirii, implementarii si diseminarii informatiilor si activitatilor…

- In continuarea comunicarilor privind accidentul rutier produs in apropiere de Budapesta, in care a fost implicat un microbuz care se deplasa catre Romania dinspre Slovenia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de echipa consulara…

- Accident grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz s-a lovit de un camion în apropiere de orașul Ceglédbercel. Șapte români au murit în incidentul auto. Microbuzul s-a izbit în camion pe o autostrada ce lega Vama Nadlac de Budapesta. Totodata,…

- "Ținand cont de contextul regional deosebit de complicat și in urma unei analize complexe a textului propus aprobarii statelor membre de catre Serviciul European de Acțiune Externa, la nivelul MAE s-a considerat ca textul este unul lipsit de echilibru, prin punerea accentului pe un singur element,…