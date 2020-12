Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani și o femeie de origine romana sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva, dupa ce au fost injunghiați sambata seara, in Franța, de un barbat cu pro, in Antony (Hauts-de-Seine), o suburgie a Parisului, relateaza Mediafax, care citeaza Le Figaro. Agresorul a fost pus sub acuzare…

