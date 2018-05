Stiri pe aceeasi tema

- O tânara de 21 de ani, din localitatea Târgu-Carbunesti, judetul Gorj, premiata la un concurs de creatie literara, care se mutase recent în Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit, în locuinta pe care o închiria în Bruxelles.Potrivit site-ului…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.

- ACTUALIZARE: Guvernul a reacționat la criticile comisarului european Corina Crețu. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca situația nu este cea prezentata de comisarul european. In prezent proiectele pe infrastructura ”sunt la un grad de supracontractare pregatita care depaseste 200%”,…

- Aglomerație la intrarea in țara dinspre Bulgaria, dupa mini-vacanța de 1 mai. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un avertisment, aratand ca peste 5.000 de autoturisme au ieșie din țara, pe la Vama din Ruse, și revin in Romania din mini-vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia. Astfel,…

- Deficitul bugetar ar trebui redus sub nivelul ciclic neutru, atat pe termen scurt cat si ulterior, la 1,5% din PIB pana in 2020, contribuind la revenirea lina la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, conform angajamentelor fata de UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- „Dat fiind faptul ca Romania are deja o Strategie Naționala pentru persoanele cu dizabilitați pana in anul 2020, strategie care nu a primit niciun fel de finanțare pentru a putea fi implementata, intenționeaza Guvernul PSD sa finanțeze aceasta strategie, macar pentru perioada ramasa de implementare,…