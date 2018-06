Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi, 7 iunie, sa trimita Romaniei și altor 4 state membre (Cipru, Grecia, Irlanda și Luxemburg) avize motivate pentru faptul ca nu au comunicat transpunerea noilor masuri privind schimbul automat obligatoriu de informații in domeniul fiscal in ceea ce privește accesul autoritaților…

- Aerul din Romania devine tot mai irespirabil, iar la aceasta concluzie s-a ajuns dupa o monitorizare atenta in ceea ce priveste poluarea in mai multe capitale europene. Studiul arata ca Bucurestiul se afla pe locul doi dupa Sofia. Curtea de Justitie poate decide daca sa-i aplice Romaniei o amenda de…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Comisia Europeana a anuntat in acest weekend ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme. Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante…

- Romania, trimisa in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Comisia Europeana a decis, joi sa trimita Franța, Germania, Ungaria, Italia, Romania și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca au incalcat normele europene, convenite privind calitatea aerului…

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- In Piata Victoriei protesteaza cateva sute de oameni Foto: Arhiva Câteva sute de oameni au venit protestul anuntat pentru ora 18:00, în Piata Victoriei din capitala, intitulat "Vrem Europa, nu dictatura". Intram acum în direct cu reporterul RRA Oana Bâla. Buna…