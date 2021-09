Ministerul Afacerilor Externe transmite, cu prilejul comemorarii a doua decenii de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, din Statele Unite ale Americii, in care si-au pierdut viata aproape 3.000 de persoane, printre care si patru cetateni romani, un mesaj de solidaritate si profunda compasiune catre familiile celor disparuti in tragicul eveniment, cat si catre supravietuitorii si salvatorii care si-au riscat propriile vieti in operatiunile de salvare.



Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a adresat, cu acest prilej, o scrisoare secretarului de stat al SUA, Antony…