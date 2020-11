Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala anunta ca se alatura campaniei "Construim o lume portocalie! Oprim violenta impotriva femeilor!”, cu ocazia Zilei Internationale a eliminarii violentei impotriva fetelor si a femeilor, astfel ca Palatul Cotroceni va fi iluminat in portocaliu, miercuri seara.

- Politistii au emis, in primele 10 luni ale acestui an, peste 7.000 de ordine de protectie provizorii, aproape jumatate dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. Faptele de violenta in familie se mentin aproximativ la acelasi nivel ca in anul 2019. „Politistii…

- A fi barbat inseamna sa fii empatic, nu sa fii rece, sa fii aproape de cei dragi tie, nu sa-i controlezi, sa faci lumea un loc mai bun, nu sa iti urmezi doar propriul castig, sa iti castigi respectul prin oferirea respectului, si nu prin forta fizica, sa iti iei un angajament fata de o cauza, nu sa…

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, datele și rapoartele au aratat ca toate tipurile de violența impotriva femeilor și fetelor, in special violența domestica, s-au intensificat. Aceasta este pandemia care pandește din umbra și care se dezvolta in mijlocul crizei COVID-19. Pe masura ce țarile au…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) marcheaza Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei impotriva Femeilor prin iluminarea sediului sau central din Bucuresti in portocaliu, culoare dedicata acestei cauze. "MApN sustine, in acest mod, eforturile de constientizare asupra problemei…

