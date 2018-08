Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe atentioneaza cetatenii romani care calatoresc in Spania si Portugalia in aceasta perioada asupra avertizarilor de canicula emise de autoritatile din cele doua tari pentru mai multe zone din aceste tari. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani…

- Vremea pare sa fie la extreme, caci dupa ploile torențiale care au facut prapad in ultima perioada, meteorologii susțin ca, potrivit prognozei meteo emise pentru luna august, un val de canicula va lovi toata Europa.