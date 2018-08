Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia Coacute;rdoba, Jaeacute;n, Huelva, Sevilla , unde…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele puse la dispoziție de autoritațile locale, in perioada 31 iulie 2018 – 5 august 2018, sudul Franței (Departamentele Var, Alpes-Maritimes,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu informațiile publicate de compania aeriana Ryanair, in perioada 25-26 iulie 2018, ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al curselor…

- Medina Azahara, un oras califal datand din secolele al X-lea si al XI-lea, situat in apropiere de Cordoba, in sudul Spaniei, a fost inclus duminica de catre UNESCO pe lista patrimoniului mondial, a anuntat organizatia reunita in capitala statului Bahrain, potrivit AFP. Construit incepand cu anul 936,…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul feroviar a anuntat intrarea in greva, cu asigurarea serviciului minim al circulatiei trenurilor. MAE precizeaza ca reteaua feroviara…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca vineri, in intervalul orar 13,00 - 17,00, sunt anuntate greve (locale si generale), care pot afecta orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna, se…

- Finalul lunii mai aduce vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, meteorologii luand in calcul chiar primele avertizari de canicula. Temperaturile vor ajunge la valori de peste 30 de grade Celsius, in special in zona de sud și sud-est.