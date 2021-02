MAE: Circulaţia rutieră pe autostrada Lamia-Atena, interzisă de marţi seara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, din cauza conditiilor meteo extreme generate de frontul de aer polar „Medeea”, autoritatile locale au decis interzicerea circulatiei rutiere, de orice tonaj, pe tronsonul de autostrada cuprins intre orasul Lamia si capitala Atena. Potrivit MAE, circulatia pe acest tronson de autostrada de circa 150 de km este interzisa de marti (ora 19,00) pana miercuri (ora 19,00). MAE arata ca masura poate afecta traficul greu care se desfasoara prin punctul de trecere a frontierei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

