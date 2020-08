Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. „In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. Oficialul ungar a precizat ca regulile care vor fi…

- Cetațenii romani pot traversa Ungaria in continuare. Ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijjarto, a precizat ca regulile se schimba pentru cei care au Ungaria ca destinație finala. Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a discutat, sambata, la telefon, cu omologul sau ungar Peter Szijjarto,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. "In cadrul discutiei a fost obtinuta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis sâmbata ca tranzitul cetațenilor români prin Ungaria, respectiv accesul cetațenilor români – lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate. Ministerul ungar a precizat ca regulile preconizate…

- Cetațenii romani pot traversa Ungaria in continuare. Ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijjarto, a precizat ca regulile se schimba pentru cei care au Ungaria ca destinație finala.Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a discutat, sambata, la telefon, cu omologul sau ungar Peter Szijjarto,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a discutat telefonic cu omologul sau ungar Peter Szijjarto, dupa ce Ungaria a anunțat ca iși va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu COVID-19, a informat MAE intr-un comunicat.Conform Ministerului…

- Autoritațile ungare au anuntat, la data de 12 iulie, noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00. Condițiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de proveniența a persoanelor care doresc sa intre in…