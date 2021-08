Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava MApN care a evacuat vineri seara mai multi romani din Kabul va ateriza la Baza 90 din Otopeni sambata, in jurul orei 13:00, informeaza un comunicat al ministerului apararii. Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care a evacuat, in aceste zile, cetațeni romani și straini de pe aeroportul…

- Cetatenii romani care au fost evacuati din Afganistan vor ajunge, sambata, in Romania, cu aeronava Fortelor Aeriene Romane, potrivit news.ro. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca cetateni romani care au fost evacuati din Afganistan ca rezultat al demersurilor Celulei de criza interinstitutionale,…

- ”Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a evacuat, in cursul zilei de vineri, 20 august, 18 cetațeni (14 romani și 4 bulgari) de pe aeroportul internațional din Kabul, in condiții de siguranța.Ulterior, aeronava a aterizat la Islamabad și l-a preluat și pe cetațeanul roman evacuat in cursul…

- „Celula de criza interinstituționala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza…

- UPDATE Un grup de 14 romani au reușit sa intre, vineri, in Aeroportul din Kabul și așteapta sa fie evacuați din Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Sunt romanii care nu au putut fi luați pentru ca nu au reușit sa ajunga in zona sigura, de unde a fost luat inca un roman, vineri. Vineri…

- Un grup format din 14 cetațeni români a fost transferat în incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii români sunt în siguranța în incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri MInisterul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni…

- „Celula de criza interinstituționala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza…

- O avion militar a decolat pentru a evacua cetatenii romani din Afganistan Foto: MApN O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Române a decolat în aceasta dupa amiaza pentru a-i evacua pe cetatenii români care se mai afla în Afganistan. Ministerul Apararii Nationale…