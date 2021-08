Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, luni, ca, din datele pe care le detine, in Afganistan se mai afla 35 de cetateni romani, in principal personal de securitate angajat de Misiunea ONU de Asistenta in aceasta tara (UNAMA), respectiv de o companie de profil. Potrivit unui comunicat de presa al MAE, la nivelul Ambasadei Romaniei la Islamabad, care asigura reprezentarea tarii noastre in relatia cu Afganistanul, isi inregistrasera prezenta 60 de cetateni romani cu activitati in Afganistan ca angajati ai Delegatiei UE in aceasta tara, ai UNAMA, respectiv ai unei companii de securitate si…