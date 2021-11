Ministerul Afacerilor Externe face un apel catre toti cetatenii romani aflati inca in Africa de Sud, care doresc sa paraseasca tara si nu si-au notificat inca intentia de a se repatria, sa o faca in cel mai scurt timp, Ambasada Romaniei la Pretoria si Consulatul General al Romaniei la Cape Town gestionand, in acest moment, situatia a 39 de cetateni romani (turisti si membri ai unei delegatii sportive) ale caror curse au fost anulate de catre companiile aeriene la care aveau rezervari. “Ambasada Romaniei la Pretoria si Consulatul General al Romaniei la Cape Town gestioneaza, la acest moment, situatia…