Stiri pe aceeasi tema

- Conform Agerpres , MAE precizeaza ca autoritatile franceze au revenit asupra masurilor anuntate, fiind eliminata obligativitatea completarii declaratiei pe propria raspundere potrivit careia cetatenii din Uniunea Europeana se angajau sa se izoleze timp de sapte zile dupa sosirea in Franta si sa repete…

- Precizari de presa privind modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19,…

- Autoritațile franceze solicita tuturor celor care vor sa intre pe teritoriul țarii un test PCR negativ și impun o autoizolare de 7 zile. La sfarșitul izolarii, este nevoie de un al doilea test PCR cu rezultat negativ la infectarea cu SARS-CoV-2, informeaza Ministerul Afacerilor Externe . MAE informeaza…

- MAE a precizat ca toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta pe cale aeriana sau maritima din tarile spatiului european vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosirea in Franta. La…

- Toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta pe cale aeriana sau maritima din tarile spatiului european vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosirea in Franta, in plus fata de masura…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari legate de modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, precizari suplimentare cu privire la intrarea in Franta, dupa ce autoritatile au transmis noi clarificari. Astfel, pe langa testul negativ de coronavirus se mai cere izolarea pe o perioada de 7 zile, efectuarea unui test la finalul acestei…

- Incepand cu prima zi a noului an, britanicii vor fi considerati in Uniunea Europeana drept cetateni ai unei tari terte si nu vor mai beneficia de libertatea de circulatie pentru a lucra sau a studia pe teritoriul UE si al statelor asociate (Norvegia, Islanda, Elvetia). Cu toate acestea, cei care justifica…