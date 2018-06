Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 70 de ani este cercetat penal dupa ce, in timp conducea fara permis si sub influenta alcoolului un autoturism, in comuna Putineiu, nu a acordat prioritate de trecere unei alte masini s...

- Un roman in varsta de 59 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs in zona localitații Pierrefitte-sur-Loire din centrul Franței, in care au fost implicate cinci camioane, relateaza postul francez LCI, citat de Mediafax. In urma accidentului, produs joi dupa-amiaza, au decedat șoferii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au reținut, pentru 24 de ore, un barbat din Bonțida cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul fara permis. In fapt, la data de 6 iunie, in jurul orei 17:40, barbatul, in varsta de 60 de ani, din Bonțida,…

- Potrivit IPJ Alba, la data de 16 mai a.c., in jurul orei 7.00, pe DN 1, la kilometrul 400, in afara localitatii Teius, un barbat de 45 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul din fata, intrand in coliziune cu acesta. In urma…

- Nu mai puțin de 17 elevi și doua cadre didactice au fost implicați intr-un accident rutier produs, astazi, pe centura lUgojului. ”ISU Timiș a fost solicitat sa intervina ... The post 17 elevi implicați intr-un accident rutier produs in Timiș. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- 15:02 Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in localitatea Redea, din județul Olt. Conform primelor date, trei persoane au decedat. Din datele preliminare este vorba de un autoturism in care se aflau cinci persoane, iar ...

- Locuitorii comunei gorjene Vagiulesti, si nu numai, sunt asteptati pe 11 mai la Sarbatoarea salcamului. Primaria din localitate pregateste o serbare campeneasca, la care vor participa mai multe ansambluri artistice din Gorj si Mehedinti. „Este o sarbatoare anuala pe care ...

- Fostul lider separatist catalan, Carles Puigdemont, poate fi eliberat din arest de autoritatile germane. El are de platit o cautiune de 75 de mii de euro, dar nu poate parasi tara pana la judecarea cererii de extradare formulate de Spania.