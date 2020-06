Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost ranit grav intr-un incident in Dorset, Marea Britanie, sambata, iar in prezent starea sa este ‘stabila’, a informat, marti, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Mass-media locale au relatat ca mai multe persoane au fost ranite, sambata, dupa ce au sarit de pe stanca Durdle Door din Dorset.…

- Romanii ce locuiesc in Marea Britanie pot participa in aceasta seara la o sesiune online Q & A - Questions and Answers, gazduita de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu ajutorul publicatiei My Romania Community.Sesiunea online va acoperi teme de mare…

- Marea Britanie are nevoie de muncitori sezonieri din Romania, pentru agricultura. Aglomerația de pe aeroportul din Cluj cu miile de muncitori plecați la munca in Germania, urmata de alte masuri restrictive luate de autoritați ingreuneaza insa exportul de munca catre Anglia, considera Dan Mihalache,…

- Premierul britanic Boris Johnson, internat intr-un spital din Londra dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, raspunde la tratament si starea sa este stabila, a anuntat miercuri Downing Street, potrivit agentiilor DPA si EFE. ”Premierul se mentine stabil clinic si raspunde la tratament. El primeste…

- Incepand de vineri, 3 aprilie, ora 00.00, ora Romaniei, toate persoanele care vor sosi in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi plasate in carantina instituționalizata (in centrele special create) pentru o perioada de 14 zile, anunța Ambasada Romaniei de la Londra,…