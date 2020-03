Stiri pe aceeasi tema

- MAE solicita Ungariei deschiderea unor puncte de frontiera Foto: Arhiva. Ministerul roman de Externe a solicitat autoritaților ungare deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Borș, Cenad și Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa având ca destinație România…

- In continuarea eforturilor intreprinse pentru soluționarea blocajelor care au afectat libera circulație a persoanelor și transportul de marfuri spre Romania, ca urmare a inchiderii frontierelor de catre Ungaria in contextul epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei…

- Ultimul mare val de romani care s-au intors din tarile europene lovite de coronavirus a ajuns, la primele ore ale diminetii, la frontiera Romaniei. Formalitatile de intrare in tara sunt inca in derulare si s-au produs fara incidente. Ulterior cu totii sunt dusi in judetele unde isi au domiciliul, urmand…

- Convoiul de masini ale romanilor blocati la granita Austriei cu Ungaria va sosi in Romania in cursul noptii, urmand sa treaca frontiera romano-ungara intre orele 0,00 si 2,00, miercuri, prin PTF Nadlac II si Cenad, a declarat, purtatorul de cuvant al ITPF Oradea, Laura Bondar, potrivit Agerpres.Citește…

- Romanii așteapta deschiderea coridorului special catre țara prin care vor putea tranzita teritoriul Ungariei timp de 8 ore, in intervalul 17 martie, ora 22.00, ora Romaniei - 18 martie, ora 6.00, ora Romaniei. Este vorba de drumuri secundare prevazute pentru traseul romanilor in Ungaria. „Ca urmare…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria, in intervalul 17 martie ora 21.00 – 18 martie ora 5.00, a transmis, marti seara, Ministerul Afacerilor Externe. ”Ca urmare a demersurilor intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, autoritatile…

- Romanii care muncesc in strainatate se intorc in occident dupa ce și-au petrecut sarbatorile acasa, iar punctele de trecere a frontierei de la granița de vest sunt suprasolicitate. Astfel, la vama Cenad și la Nadlac II, pe autostrada, timpii de așteptare erau astazi, la ora 13.00, de peste o ora, in…