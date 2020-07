Stiri pe aceeasi tema

- Cei 85 de romani care lucrau in cadrul unei ferme din Bavaria au finalizat perioada de carantina, iar reprezentantul angajatorului a mentionat ca majoritatea cetatenilor romani au fost repatriati, potrivit unor precizari de presa transmise, sambata, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca toti cei 41 de cetateni romani din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost confirmati cu noul coronavirus au incheiat perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit in Romania, dar majoritatea si-au reluat activitatea la fabrica de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca toti cei 41 de cetateni romani din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost confirmati cu noul coronavirus au incheiat perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit in Romania, dar majoritatea si-au reluat activitatea la fabrica…

- Ministerul Afacerilor Externe a intreprins demersuri, in regim de urgența, dupa ce 85 de romani, lucratori sezonieri in cadrul unei ferme din Bavaria, au fost diagnosticați cu coronavirus.Potrivit datelor obținute de catre oficiul consular de la angajator, au fost testați toți angajații fermei, iar…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca 85 de muncitori romani care lucreaza la o ferma din Bavaria au fost conformati cu noul coronavirus in perioada 28 mai - 11 iunie. Din fericire, toti sunt asimptomatici si se afla in momentul de fata in...

- Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in presa din Germania referitoare la depistarea unor cazuri de infecție cu COVID-19 la o companie de prelucrare a carnii din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria.Potrivit datelor obținute de catre oficiul consular de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au comunicat ca 47 de cetateni romani se numara printre persoanele confirmate infectate cu COVID-19 de la abatorul Dissen, landul Saxonia Inferioara, din Republica Federala Germania. MAE arata si ca pentru alti 57 de…