Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranța Alimentara a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul țarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, in toate punctele…

- Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce contin carne de porc din cauza epidemiei de pesta porcina…

- Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. …

- Un focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in Salaj, in cazul a doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet cu Satu Mare si Bihor, autoritatile judetene stabilind, marti, o serie de masuri privind combaterea bolii.…