Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe îi avertizeaza pe cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Italia ca, în urma exploziei de la Bologna, circulația pe autostrada A14 este întrerupta

- Autoritatile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de accidentul urmat de explozia unui camion pe o autostrada din Italia, in propierea Aeroportului din Bologna, iar la nivelul oficiului consular nu s-au inregistrat solicitari…

- Ministerul Afacerilor Externe îi avertizeaza pe toti românii care vor sa plece cu avionulu spre Italia, miercuri sau joi, ca programul le-ar putea fi afectat de greva personalului companiei Ryanair.

- Cei doi romani raniți in urma accidentului din Ungaria sunt in continuare internați la un spital din zona. Una dintre persoanele ranite va fi externata in perioada urmatoare, iar cea de-a doua a fost supusa unei interventii chirurgicale, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), informeaza Mediafax."Conform…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca accidentul rutier produs pe Drumul National 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in Romania, este in atentia Consulatului General al Romaniei la Gyula, potrivit Agerpres."Oficiul…

- Cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna ar putea fi afectate vineri, in intervalul orar 13.00 – 17.00, de greve locale si generale.

- Un autocar înmatriculat în România, având la bord 48 de pasageri, a fost implicat, azi, într-un accident în apropierea localitații Vidin din Bulgaria, 11 români fiind raniți ușor, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, românii raniți au fost externați…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma moartea cetateanului roman in urma accidentului feroviar care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Italia. O echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Torino s-a deplasat la unitatea medicala unde au fost transportate victimele…