- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, miercuri, cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Danemarcei ca autoritatile daneze au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontierele de stat pana la 11 mai 2022.

