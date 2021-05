Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021, ora 06.00 si se aplica pana la data de 24 mai 2021, ora 06.00.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile bulgare au revizuit, in seara zilei de 29 aprilie 2021, conditiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID 19. Noile masuri intra in vigoare la data de 1 mai 2021 si se aplica pana la data de 31 mai 2021.Astfel, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID 19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 19 aprilie 2021 si se aplica pana la data de 26 aprilie 2021, pentru toate categoriile de deplasari, inclusiv…

- Autoritațile elene au revizuit condițiile de intrare in Grecia, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare luni și se aplica pana la data de 26 aprilie. Condițiile sunt: test PCR ne...

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit informațiilor comunicate…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile din Republica Moldova au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul acestui stat, in contextul pandemiei de COVID 19. Astfel, potrivit informatiilor comunicate public de catre autoritatile din Republica Moldova, incepand cu data de 5 martie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile germane au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestei tari in contextul pandemiei de COVID-19, accesul fiind interzis persoanelor care s-au aflat anterior in asa-numitele "zone speciale de risc" - categoria 1 (state…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile germane au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestei tari in contextul pandemiei de COVID-19, accesul fiind interzis persoanelor care s-au aflat anterior in asa-numitele ‘zone speciale de risc’ – categoria 1 (state…