Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova s-a autosesizat cu privire la existența unui grup de cetațeni romani care, la data de 27 august 2018, au dorit sa intre pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cu privire la comunicatul de presa transmis de Polița de Frontiera a Republicii

- MAE a contrazis, marti, autoritatile din Republica Moldova, sustinand ca grupul de 27 de romani care a fost blocat in PTF Albita, nu a perturbat in niciun fel ordinea si linistea publica in partea romaneasca a punctului de frontiera si nici nu a adus atingere regimului juridic al frontierei de stat.

- Ambasada Romaniei la Chișinau s-a autosesizat cu privire la cazul romanilor care participa la Marșul Unirii și carora nu le-a fost permis accesul in R. Moldova de catre P oliția de Frontiera pe motiv de perturbarea ordinii publice . Ambasada de la Chișinau transmite ca aceasta a fost o decizie a autoritaților…

- Cetatenilor romani care iau parte la Marsul Centenarului li s-a interzis sa intre in Republica Moldova, a anuntat luni Politia de Frontiera a republicii, informeaza Radio Chisinau si Radio Europa Libera.Potrivit institutiei, motivul interzicerii accesului pe teritoriul Republicii Moldova il…

- Cetațenilor romani, care fac parte din Marșul Unirii, nu li s-a permis trecerea frontierei de stat, fiind intorși la intrarea in Republica Moldova. Motivul interzicerii este perturbarea ordinii publice in zona de frontiera, cu incalcarea regimului punctelor de trecere.

- UPDATE ora 10:30 – Peste 100 de unioniști care merg pe jos in Marșul Centenarului sunt si la aceasta ora blocați la Vama Albita de granicerii moldoveni. Oamenii si-au petrucut noaptea in corturi. Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a precizat ca o problema tehnica face imposibila trecerea granitei…

- Peste 100 de unioniști care merg pe jos in Marșul Centenarului au fost blocați de autoritațile Republicii Moldova la vama Ungheni. Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a precizat ca o problema tehnica face imposibila trecerea granitei de catre cetatenii Uniunii Europene. Oamenii s-au aratat nemulțumiți…

- La Iasi se desfasoara, astazi si miine, conferintele Congresului Reintregirii Neamului, la care sunt prezenti participantii la Marsul Centenarului ajunsi, inca de ieri, in municipiu. Cu acelasi prilej, tot la Iasi, s-au reunit jurnalisti de pe ambele maluri ale Prutului. Miine, de la ora 10:00, vor…