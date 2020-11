Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a participat azi, 27 noiembrie, la cea de-a 42-a reuniune a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe al statelor membre ale Organizației de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), eveniment organizat, in format videoconferința, de catre Presedintia-in-Exercitiu…

- Domeniul transporturilor si, in sens mai larg, conectivitatea joaca un rol cheie in sustinerea cresterii economice durabile si in intensificarea relatiilor comerciale in regiunea extinsa a Marii Negre, considera ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres. Acesta a prezidat,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat marti la telefon cu omologul georgian, David Zalkaliani, fiind abordate, cu aceasta ocazie, stadiul si perspectivele relatiilor bilaterale, relatiile Georgiei cu Uniunea Europeana si NATO, cooperarea in cadrul organizatiilor internationale…

- Marea Neagra face parte dintr-un "arc de instabilitate" care este "adesea alimentat" de oponenti ai traseului european si euroatlantic, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. "Daca ne uitam ce reprezinta astazi flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, care in partea sa de…

- Regiunea Marii Negre va iesi "intarita" din criza economica generata de pandemia de COVID-19 doar daca exista "solutii comune" si incredere reciproca, a afirmat ministrul Bogdan Aurescu, la reuniunea informala a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Organizatiei de Cooperare…

- Ministrul Bogdan Aurescu va prezida vineri, in marja segmentului la nivel inalt al celei de-a 75-a Sesiuni a Adunarii Generale ONU, reuniunea informala, in format videoconferinta, a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe (CMAE) din statele membre ale Organizatiei de Cooperare Economica la Marea…