MAE: Au fost revizuite condiţiile de intrare în Austria. Documentele de care aveți nevoie Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la 30 iunie. “Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie, inclusiv din Romania, sunt exceptate de la masura autoizolarii, daca pot dovedi ca in ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul unuia dintre aceste state: Andorra, Australia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franta, Liechtenstein, Grecia, Irlanda, Islanda, Israel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

