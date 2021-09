Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit pana in prezent sa evacueze din Afganistan 61 de cetațeni afgani din categorii vulnerabile, in urma demersurilor Celulei de criza interinstitutionale coordonata de la nivelul ministerului, anunța MAE.

- 45 de cetațeni afgani au fost evacuați sambata din Afganistan. Ei se afla in Pakistan și vor ajunge in Romania, anunța reprezentanții Celulei de criza interinstituționala coordonata de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu.

- Cei 14 romani din Afganistan care lucrau ca agenți de securitate pentru una dintre cele mai mari companii de profil din lume au avut nevoie de 5 zile pentru a parcurge un drum de 2 kilometri pana la aeroportul din Kabul. In plus, ei au lasat tot armamentul pe care il aveau in mainile talibanilor, a…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza ca, la data de 22 august, doi cetațeni ai Republicii Moldova au fost evacuați in siguranța din Kabul in Islamabad, Pakistan. In pofida condițiilor extrem de dificile din teren, cetațenii moldoveni au fost ajutați sa ajunga in…

- 14 cetațeni romani care au reușit sa ajunga pe aeroportul din Kabul au fost evacuați cu o aeronava militara C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane. Alaturi de ei se afla și 4 cetațeni bulgari. Au ajuns la Islamabad, de unde urmeaza sa plece spre Romania.

- UPDATE Un grup de 14 romani au reușit sa intre, vineri, in Aeroportul din Kabul și așteapta sa fie evacuați din Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Sunt romanii care nu au putut fi luați pentru ca nu au reușit sa ajunga in zona sigura, de unde a fost luat inca un roman, vineri. Vineri…

- Un grup format din 14 cetațeni români a fost transferat în incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii români sunt în siguranța în incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri MInisterul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni…

- UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 14 cetateni romani au ajuns in siguranta pe aeroportul din Kabul, urmand a fi evacuati la urmatorul zbor al aeronavei militare romanesti, care se afla in prezent la Islamabad. Potrivit MAE, cei 14 romani sunt angajati ai unei companii de securitate cu…