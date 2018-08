Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 iulie a.c, Ansamblul Folcloric"Doina Rebrei’’ a reprezentat Romania la Festivalul concurs din SERBIA. Este a noua iesire peste hotare, cu participari similare in Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia (de doua ori ), Ungaria, Letonia, Austria si acum in Serbia. Din 18 formatii , apartinand…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat vineri, ca municipiul Constanta este singurul oras port din Europa cu "o economie atat de slaba", anuntand totodata ca va candida pentru functia de primar al localitatii la viitoarele alegeri. "Astazi, in Constanta,…

- "Astazi, in Constanta, ca sa luam o autorizatie de constructie dureaza un an si jumatate. (...) Avem 28 de ani de cand ne-am asumat capitalismul, dar nu putem sa fim doar declarativ. (...) Trebuie sa producem, nu avem alta varianta. Dar din pacate romanii nu mai au incredere si pleaca afara. Cu cine…

- Lavinia Pirva a recunoscut ca ii place la nebunie sa mearga in vacanțe. Artista a marturisit ca adora Spania, dar ca ori de cate ori ajunge acolo se intoarce cu kilograme in plus. Cantareața Lavinia Pirva a fost invitata la emisiunea pe care Adela Popescu și Cove o prezinta la Pro TV: Vorbește lumea.…

- Angajații firmei din Timișoara, membri ai acționariatului, și cei mai importanți parteneri și clienți ai OBRIST Eastern Europe au sarbatorit impreuna performanțele de top ale firmei – construite pas cu pas, cu viziune, efort și spirit de echipa in toți acești ani. „Inființata in anul…

- Marți, 12 iunie, in jurul orei 08:30, cetațeanul bulgar K.A., in varsta de 56 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Borș – I.T.P.F. Oradea la volanul unui autocamion inmatriculat in Turcia. Potrivit acteleor de insoțire a marfii, acesta transporta role de hartie din Bulgaria,…

- Luni, 4 iunie 2018, ora 11.00 la Sala Senatului din Palatul Apor va avea loc deschiderea oficiala a Conferinței Internationale “Tratatele Conferintei de Pace de la Paris (1919-1920)“, Evenimentul este organizat in perioada 4-7 iunie 2018, de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba…

- Desi prefera, in continuare, destinatiile de masa, precum litoralul din Grecia, Turcia si Spania, turistii romani opteaza tot mai mult pentru destinatii mai putin accesate pana acum, in tari si regiuni precum Croatia, Malta, Sardinia, Sicilia sau Corsica, iar durata concediilor de vara este in medie…