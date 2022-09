Sindicatul controlorilor de trafic aerian din Franța a anunțat greva pentru vineri și sambata. Greva va genera blocaje, urmand sa se asigure doar jumatate din zborurile prevazute. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatul național al controlorilor de trafic aerian a anunțat intrarea […] The post MAE atenționeaza romanii care vor sa calatoreasca in Franța. Greva de 2 zile in aeroporturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .