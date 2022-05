Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul public maritim, care ar urma sa afecteze toate mijloacele de transport maritim si facilitatile portuare din tara. Potrivit MAE, in Grecia, Federatia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au recomandat evitarea calatoriilor neesentiale pentru Regiunea Autonoma Azore – Insula Sao Jorge, din cauza riscului ridicat de eruptie vulcanica si…

- Astfel, potrivit sursei citate, vor fi rafale cu viteze maxime de la 100 - 120 km/h pana la 130-140 km/h pe coastele cele mai expuse, care pot provoca perturbari ale circulației feroviare in Hauts-de-France. Cetațenii romani se pot informa in timp real in legatura cu situația meteorologica accesand…

- Meteo France a emis un cod portocaliu de vant si valuri inalte in nordul Frantei, ca urmare a furtunii Eunice, in intervalul 19 - 20 februarie, avertizeaza ministerul Afacerilor Externe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta, potrivit Agerpres.Vor fi rafale…

- Informatii despre circulatia rutiera, inclusiv privind eventuale drumuri inchise, actualizate in timp real, se pot gasi pe pagina de Internet: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/ .Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei…