Stiri pe aceeasi tema

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.

- Parcul de distractii Disneyland din Hong Kong a anuntat ca se va inchide incepand de duminica pana la un nou ordin din cauza epidemiei de pneumonie virala din China, decizie luata la o zi de la anuntarea starii de alerta sanitara maxima in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Ca masura…

- Ministerul suedez de Externe l-a convocat marti pe ambasadorul Chinei in Suedia, in urma criticilor sale repetate la adresa regatului scandinav si a presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra unor media din Suedia, relateaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un interviu difuzat sambata pe canalul public…

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri de prevenție in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China. Astfel, au informate directiile de sanatate...

- Canada i-a indemnat sambata pe cetatenii sai sa evite orice calatorie sau sa dea dovada de prudenta in mai multe tari din Orientul Mijlociu "din cauza riscului crescut de atacuri", dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american cu drona, la Bagdad, relateaza AFP. …

- Parchetul suedez a anunta luni trimiterea in judecata a fostei ambasadoare la Beijing, Anna Lindstedt, acuzata ca a incercat sa negocieze cu intermediari misteriosi eliberarea editorului Gui Minhai, aflat in detentie in China, fara a informa Ministerul de Externe de la Stockholm, transmite AFP.Anna…