Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat (AEMET) a emis coduri portocaliu si galben de furtuna si vant pentru unele zone, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat (AEMET) a emis coduri portocaliu si galben de furtuna si vant pentru unele zone. Potrivit unui comunicat transmis…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca autoritațile din Spania au emis coduri roșu, portocaliu și galben de frig polar. Pe mai multe drumuri se circula cu dificultate din cauza furtunii Filomena. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania ca, in perioada 12 – 13 ianuarie, Peninsula Iberica este afectata de un val de frig polar, cu temperaturi care pot ajunge si pana la -15 grade in unele regiuni. Valul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis o prognoza de precipitatii si vant pentru perioada 8-9 ianuarie 2021. Potrivit MAE, autoritatile din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica spaniola - AEMET a emis o prognoza de precipitații și vant pentru perioada 8-9 ianuarie 2021. Au fost emise un cod roșu de ninsori…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis o prognoza de precipitatii si vant pentru vineri si sambata. Potrivit unui comunicat al MAE transmis…

- Madrid, Tara Bascilor, Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia si Catalonia au anuntat ca vor fi inchise intre 4 si 14 decembrie, pentru a fi evitate astfel deplasarile generate anual de Ziua Constitutiei, marcata pe 6 decembrie. Spania a ajuns la 1,55 de milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2…