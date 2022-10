Stiri pe aceeasi tema

- O atenționare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Italia a fost emisa de Ministerul Afacerilor Externe. Se anunța o greva a piloților și insoțitorilor de zbor pe 1 octombrie, iar orarele de zbor pot suferi modificari.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza , miercuri, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in data de 29 septembrie 2022, va avea loc o greva generala in numeroase sectoare de activitate.

- Spectacolul „2032 SMART-FAMILY”, de Mariana Hanganu și Ianca Trifan, a fost selectat pentru Festivalul National de Teatru, secțiunea „Instalații performative, creații online și VR”. Spectacolul telematic „2032 SMART-FAMILY” se va juca simultan in Romania și Italia, cu actori și public in ambele țari.…

- Sindicatul controlorilor de trafic aerian din Franta a anuntat greva pentru vineri si sambata. Greva va genera blocaje, urmand sa se asigure doar jumatate din zborurile prevazute. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca sindicatul national al controlorilor de trafic aerian din Franta a anuntat intrarea in greva de vineri, ora 6:00, pana sambata, la aceeasi ora.

- Fara mai multe natiuni la start din cauza conflictului din Ucraina si a contextului international, o noua editie a Campionatelor Europene de Rachetomodelism a avut loc, de curand, la Zrenjanin, in Serbia. La linia de start, doar 12 tari participante: Bulgaria, Cehia, Croatia, Marea Britanie, Italia,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru romanii care merg in Bulgaria, sau tranziteaza acest stat pentru a ajunge in Grecia sau Turcia. MAE le recomanda romanilor sa foloseasca toate punctele de frontiera bulgare, pentru a evita timpul cresut de așteptare la vama.