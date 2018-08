Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National elen de Meteorologie a avertizat asupra continuarii inrautatirii vremii in perioada 31 iulie-4 august, cand sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care se afla sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca Serviciul Național elen de Meteorologie a avertizat asupra continuarii înrautațirii vremii în perioada

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie a anunțat o inrautațire... The post Atenționare pentru cei care calatoresc in Grecia. Serviciul de Meteorologie a anunțat o inrautațire…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in perioada 27 - 31 iulie, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura, care s a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua atentionari meteo de vreme severa, valabile pentru mai multe judete din tara. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica se va accentua si se vor semnala furtuni, ploi torentiale si caderi de grindina.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat "cod rosu" de vreme nefavorabila, pentru ziua de 27 iunie 2018.Sunt prognozate averse de ploaie si furtuni insotite de grindina la nivel local,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat „cod roșu” de vreme nefavorabila pentru ziua de 27 iunie 2018. Sunt prognozate averse de ploaie și ...