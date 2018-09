Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA in arealul statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia ca uraganul Florence a scazut in intensitate la nivel 2 pe o scara de la 1 la 5 . Autoritatile americane avertizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru SUA, unde sunt in evolutie uraganele Florence (gradul 4, pe o scara de la unu la cinci, fiind afectata in special zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia) si Olivia

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru SUA, unde sunt in evolutie uraganele Florence (gradul 4, pe o scara de la unu la cinci, fiind afectata in special zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia) si Olivia (se indreapta spre vestul Insulelor…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru SUA, unde sunt in evolutie uraganele Florence (gradul 4, pe o scara de la unu la cinci, fiind afectata in special zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia) si Olivia (se indreapta spre vestul Insulelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr un ritm accelerat gradul 4…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr-un ritm accelerat gradul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în SUA, în mod special în zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a