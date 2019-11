Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în SUA în zona Los Angeles c exist restricii de circulaie rutier în zonele în care acioneaz autoritile americane de protecie civil pentru stingerea i limitarea incendiilor pu...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5), pentru sambata, pe fondul persistentei temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Portugalia, unde incepand de sambata pana in 11 septembrie este risc maxim de producere a unor incendii de vegetatie, in mai multe districte.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania cu privire la incendiul in zona muntoasa din centrul insulei Gran Canaria, pe care autoritatile l-au incadrat ca o calamitate de nivelul 2, conform procedurilor de interventie…