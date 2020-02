Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele din SNCF (Compania nationala de cai ferate) si RATP (Regia autonoma a transporturilor pariziene) au anuntat o zi de greva pentru luni.



Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, vor fi perturbari in circulatia feroviara, urbana si interurbana, precum si in reteaua rutiera.



De asemenea, sindicatele franceze au chemat la o noua zi de mobilizare nationala impotriva reformei pensiilor pentru ziua de joi.



Cetatenii…