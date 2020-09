Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au anuntat pentru data de 22 iulie 2020 un pericol major de incendii de vegetatie in regiunile: Attica, Viotia, Korinthia, Argolida, vest Lakonia,…

- "Cu privire la cetațenii romani testați pozitiv pentru COVID-19 pe teritoriul Republicii Elene, suplimentar fața de cele opt cazuri comunicate anterior, in conformitate cu datele comunicate, fie in mod direct Consulatului General al Romaniei la Salonic sau Ambasadei Romaniei la Atena de catre cetațenii…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca romanii care aleg sa se testeze pentru infectia cu COVID-19 in Bulgaria, pentru a folosit testul ca sa intre in Grecia, prin punctul de frontiera rutier de la Kulata-Promachonas, intra sub incidenta legislatiei bulgare, in contextul pandemiei de coronavirus.…

- In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate astazi de catre autoritațile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetațean roman aflat in Insula…