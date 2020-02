Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, 9 februarie 2020, teritoriul Marii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vant puternic pentru toate regiunile. Vantul va bate dinspre sud-vest spre nord-vest si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, 9 februarie 2020, teritoriul olandez va fi afectat de furtuna Ciara.Conform…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, incepand de luni, conditiile meteo se vor inrautati, urmand sa se inregistreze intensificari…