- Potrivit unei atentionari de calatorie emise marti de MAE, Sindicatul pilotilor Companiei Croatia Airlines (HSPP) si Sindicatul personalului de deservire si auxiliar al Croatia Airlines (OCRA) au decis sa intre in greva pe o durata nelimitata, incepand de miercuri, 8 august, ora locala 06,00, respectiv…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeazape cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla), unde vor fi inregistrate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu informațiile publicate de compania aeriana Ryanair, in perioada 25-26 iulie 2018, ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca joi este anuntata greva unei minoritati a pilotilor companiei aeriene Ryanair. Intr-un comunicat trimis AGERPRES, ministerul recomanda cetatenilor romani care se afla in Irlanda, urmeaza sa calatoreasca in aceasta tara sau sa o tranziteze consultarea periodica…