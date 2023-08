Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Hawaii ca, in contextul incendiilor inregistrate in zona, autoritatile americane publica online informatii actualizate privind situatia de la fata locului, operatiunile de evacuare a populatiei…

- Atenționare de calatorie pentru romanii care merg in Spania. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde este in vigoare un Cod rosu de canicula.Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca…

- In acest context au fost astfel anuntate perturbari ale serviciilor din aeroport, intarzieri si anulari ale zborurilor. Companiile aeriene afectate de aceste actiuni sunt British Airways, Easyjet, Ryanair, Tui, Westjet si Wizz Air.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon…

- Val de caldura in Europa. Vremea extrem de calda afecteaza imai multe regiuni din Italia. Ministerul Sanatații din Italia a emis deja o alerta de Cod roșu pentru 17 orașe iar marți sunt vizate 20 de orașe de valul de caldura, de temperaturi extreme de peste 42 de grade la Roma și peste 46 de grade in…

- Ministerul Afacerilor Externe a atenționat romanii care se afla sau vor sa mearga in Grecia ca a fost emis un cod roșu de canicula, cu temperaturi care vor atinge 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru intreg teritoriul țarii.„Autoritațile elene au emis și o avertizare privind creșterea…

- O alerta de calatorie in Federația Rusa a fost emisa de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ținand cont de situația actuala de securitate. Potrivit MAE, in contextul evoluțiilor recente din Federația Rusa, precum și in continuarea mesajelor publice transmise inca de la inceputul anului precedent, MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetateni romani care intentioneaza sa calatoreasca pe calea aerului spre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand de sambata, au aparut perturbari ale controlului de frontiera, cauzate de erori in sistemul electronic la…