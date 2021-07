Autoritațile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa. MAE a emis de asemenea un avertisment pentru romanii care sunt sau vor sa mearga in Florida, SUA, in perioada urmatoare. Ministerul Afacerilor Externe sfatuiește cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in zona care urmeaza a fi afectata de uraganul Elsa sa amane calatoria planificata. Cetațenii romani aflați in zonele ce urmeaza a fi afectate de acest fenomen meteorologic sunt rugați sa urmareasca anunțurile facute de autoritațile americane și sa urmeze recomandarile și instrucțiunile acestora. Informații actualizate…