Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat destinat tuturor cetațenilor romani care au antamate vacanțe in Grecia, in care avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rea, cu temperaturi in scadere, averse de ploaie și furtuni insoțite de grindina. MAE informeaza ca zonele cele mai afectate vor fi…

- Sapte persoane si-au pierdut viata dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit violent cu un camion, pe un drum national din Ungaria. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat marti seara ca a activat celula de criza si a facut demersuri in regim de urgenta pe langa autoritatile locale…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca amabsada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.…

- Vehiculul, care avea numere de inmatriculare romanesti, a intrat in coliziune cu o basculanta. Microbuzul venea din Slovenia. Ministerul Afacerilor Externe a activat o celula de criza. Potrivit MAE, accidentul a avut loc pe drumul national 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei sau Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana in luna noiembrie. In aceste conditii, toate persoanele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca joi si vineri este preconizata o greva cu durata de 48 ore, organizata de sindicatul pilotilor companiei aeriene Vueling, care va duce la anularea a 222 de zboruri. Astfel, joi, 3 mai, vor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de…