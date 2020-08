Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, in Republica Belarus, pe fondul evolutiilor politice cu dinamica impredictibila, la Minsk si in majoritatea localitatilor importante din tara pot sa apara situatii, inclusiv manifestatii, care sa perturbe buna desfasurare a calatoriilor. Conform unui comunicat de presa al MAE, se recomanda cetatenilor romani sa amane calatoriile neesentiale, iar celor care sunt prezenti in Republica Belarus in perioada urmatoare sa urmareasca regulat anunturile mass-media pentru a se informa cu privire la evolutiile locale, sa manifeste prudenta si sa isi programeze…