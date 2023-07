Stiri pe aceeasi tema

- 3 iulie 2023 Atentionare de calatorieRepublica Macedonia de Nord Regim restrictionat de circulatie a vehiculelor grele de marfa Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Macedonia de Nord ca, de la data de 1 iulie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti, 6 iunie, este prevazuta o greva generala. Context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de duminica, ora 22,00, si pana marti, 16 mai, ora 24,00, vor fi organizate greve de avertisment, la nivel federal, care vor afecta serviciile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca luni este prevazuta o greva generala, context in care vor fi perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites, Transilien)…

- Atenționare de calatorie pentru Grecia: Greva de 1 mai in transportul public terestru și maritim. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde luni, 1 mai, este programata o greva in transportul public terestru și maritim.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, la data de 20 aprilie 2023, este prevazuta o mobilizare la nivel national pentru greva, context in care pot avea loc perturbari ale circulatiei feroviare la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca, pentru perioada 6-10 aprilie 2023, cu ocazia sarbatorilor pascale, autoritațile ungare au informat despre restricții de circulație de 24 ore, respectiv de 48 de ore, pentru…