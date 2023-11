MAE, atenționare de călătorie pentru Italia. E grevă generală în sectorul transportului feroviar şi maritim Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie prin care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca va fi organizata o greva generala in sectorul transportului feroviar si maritim, vineri, cu o durata preconizata de 24 de ore. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Roma: +390683523344; +390683523352; +390683523358; +390683523356; +390683523369; +390683523371; +390683523374, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

